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Вечером 14 октября Кропивницкий и Кировоградщина оказались под массированным вражеским ударом.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

Россияне били по логистике, а также транспортным и промышленным предприятиям.

В областном центре раздалась серия взрывов. Погибли три человека. Еще шесть получили ранения: пятеро пострадавших – в больницах, один от госпитализации отказался.

На местах работают все соответствующие службы.

Напомним, 14 октября в Запорожье в результате российской атаки три человека получили травмы. Поврежден частный дом, еще один – двухэтажный – разрушен.