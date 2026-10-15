Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 559 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1880 оккупантов, две бронемашины, 38 артиллерийских систем, четыре РСЗО, три средства ПВО, 1308 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 535 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 15.10.26 ориентировочно составили:

Напомним, в течение 13 октября и в ночь на 14 октября Силы обороны поразили место запуска ударных БПЛА и соклады обеспечения оккупантов в Донецкой области.