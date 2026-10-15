18:40  14 октября
ДТП в Харьковской области: погиб водитель, пострадал семимесячный ребенок
18:40  14 октября
В Киеве на Печерске раздался мощный взрыв
17:35  14 октября
В Киеве 17-летний парень убил знакомого прямо на Контрактовой площади
UA | RU
UA | RU
15 октября 2026, 01:35

Певица Джамала призналась, как ее дети прячутся от обстрелов

15 октября 2026, 01:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певица Джамала призналась, что ее жизнь сейчас состоит из двух параллельных реальностей. Она работает над проектами, но ночью ощущение жизни меняется

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

"Я в Киеве. Живу как две жизни одновременно. Днем дети ходят в школу, сидят в бомбоубежище, ходят в музыкальную школу. Снова сидят в бомбоубежище", - говорит Джамала.

Она сравнила это с американским триллером "Птичий короб", где герои вынуждены скрываться от загадочной смертельной силы, а главная героиня пытается спасти детей и добраться до безопасного места, не снимая повязки с глаз.

"А ночью мы все замираем перед монстром, как в фильме "Птичий короб". Никто не знает, как пройдет ночь", - говорит артистка.

Напомним, ранее предпринимательница Светлана Павелецкая рассказала об ударе врага по ее предприятию. Речь идет о составе, где хранятся книги издательства, где Светлана является совладелицей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Журналистка Алина Доротюк призналась, сколько тратит на жизнь
14 октября 2026, 00:35
Танцовщица Илона Гвоздева попала под российский обстрел
13 октября 2026, 23:55
Умер звезда "Ветеранов космических войск" "Веня" Венедчук
13 октября 2026, 21:40
Все новости »
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
"Я видел ее": муж Ирины Федишин откровенно рассказал о потере дочери
15 октября 2026, 00:55
Церемония прощания с "Венеей" Венедчуком: коллеги озвучили дату и время
14 октября 2026, 23:55
Цены на бензин "штормит": как изменились ценники на АЗС
14 октября 2026, 23:40
На Житомирщине женщина "подарила" деньги мошенникам - как это произошло
14 октября 2026, 23:25
Наша задача — не подыгрывать ни одной партии США
14 октября 2026, 22:55
Российские войска атаковали Херсонщину артиллерией и дронами: 3 человека ранены
14 октября 2026, 22:40
В Киеве врачу-анестезиологу объявили подозрение после клинической смерти пациента
14 октября 2026, 22:07
В Киеве пьяный водитель Tesla стал виновником ДТП: он уже был лишен прав
14 октября 2026, 21:53
Собачьи бои между мэром Киева и Банковой
14 октября 2026, 21:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Сергей Куюн
Все блоги »