Певица Джамала призналась, как ее дети прячутся от обстрелов

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Певица Джамала призналась, что ее жизнь сейчас состоит из двух параллельных реальностей. Она работает над проектами, но ночью ощущение жизни меняется

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

"Я в Киеве. Живу как две жизни одновременно. Днем дети ходят в школу, сидят в бомбоубежище, ходят в музыкальную школу. Снова сидят в бомбоубежище", - говорит Джамала.

Она сравнила это с американским триллером "Птичий короб", где герои вынуждены скрываться от загадочной смертельной силы, а главная героиня пытается спасти детей и добраться до безопасного места, не снимая повязки с глаз.

"А ночью мы все замираем перед монстром, как в фильме "Птичий короб". Никто не знает, как пройдет ночь", - говорит артистка.

Напомним, ранее предпринимательница Светлана Павелецкая рассказала об ударе врага по ее предприятию. Речь идет о составе, где хранятся книги издательства, где Светлана является совладелицей.