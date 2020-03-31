Карантин в Украине продлится минимум 2 месяца - Аваков
Как передает RegioNews, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Мы будем исходить из того, что сейчас у нас продлено это (карантин - ред.) до 24-го числа, и там будем смотреть. Я думаю, что как минимум два месяца все-таки нам придется находиться, как и во всей Европе, в карантинном состоянии", - сказал он.
В то же время "24 канал", ссылаясь тоже на Авакова, сообщает, что если ситуация с распространением COVID-19 не улучшится, то ограничительные меры могут действовать, как минимум, до 12 мая.
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Напомним, по состоянию на 31 марта в Украине по результатам исследований подтверждено 549 случаев COVID-19, 13 летальных, 8 человек уже выздоровели, из них двое детей. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.
25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию. 26 марта в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.
31 марта Минздрав обновил алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
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