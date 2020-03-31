Коронавирус в Киеве: полиция устанавливает количество беженцев из отеля "Казацкий"
Об этом агентству "Украинские новости" рассказала пресофицер Шевченковского районного отдела полиции Киева Анна Зубрева, передает RegioNews.
По ее словам, полиции неизвестно количество беглецов, их устанавливают совместно с Государственной пограничной службой.
По факту побега граждан уголовных производств открывать не будут, им ограждает административная ответственность.
"Если бы дела открывали, то эта информация уже была бы на сайте", - сказала Зубрева.
Украинских туристов, которые 30 марта вернулись с Бали, поместили на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве. Перед этим некоторые пассажиры отказывались покидать самолет из-за требования обязательной обсервации.
Согласно действующему законодательству, самовольное оставление места обсервации наказывается штрафом в размере от 17 до 34 тысяч гривен.
Напомним, власти Киева обустроили две базы для пребывания киевлян на обсервации, где есть все необходимое для временного проживания.
Ранее украинца, который находился на обсервации в гостинице "Казацкий", забрали в больницу из-за высокой температуры, а мэр Киева Виталий Кличко назвал место обсервации нелогичным.
По состоянию на 30 марта в Киеве было зафиксировано 102 случая заболевания коронавирусом, в течение суток обнаружено еще 20 подтвержденных случаев.
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