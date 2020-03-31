В Сумской области вторая смерть от коронавируса: детали

В Конотопе 31 марта зафиксировали вторую смерть человека, который попал в больницу с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19

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В Конотопе 31 марта зафиксировали вторую смерть человека, который попал в больницу с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сообщение на Facebook-странице городского головы Конотопа Артема Семенихина.

"В Конотопе сегодня еще одна смерть от коронавируса и дополнительно трое заболевших", - сказал в видеообращении Семенихин.

Добавил, что в Конотопе сейчас уже 9 COVID-положительных горожан. Один из заболевших - житель села Поповка. Восемь инфицированных - из села Казацкое.

Умершая больная - это 59-летняя женщина. Она находилась в одной палате с инфицированной коронавирусом 76-летней женщиной. Она умерла в реанимации 25 марта. Региональные издания утверждают, что вторая жертва "китайского” вируса могла заразиться непосредственно в Конотопской ЦРБ.

Как информировали RegioNews ранее, в Сумской области по состоянию на 31 марта известно о 17 инфицированных коронавирусом людей.