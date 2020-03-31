Медики Києва зможуть скористатися шатлами, щоб дістатися на роботу під час карантину

МОЗ та Uber домовилися про безкоштовне перевезення медичних працівників

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МОЗ та Uber домовилися про безкоштовне перевезення медичних працівників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Компанія Uber, яка раніше забезпечила 10 000 поїздок на таксі для медичних працівників до лікарень у містах, запускає проєкт Shuttle Heroes – спеціальний сервіс, який буде безкоштовно перевозити працівників медичних установ у період карантину. Проект діятиме на території Києва.

Маршрути руху шатлів прокладено відповідно до пропозицій Міністерства інфраструктури України та розплановано таким чином, щоб допомогти столичним лікарям дістатися до робочих місць і повернутися додому. На першому етапі роботи сервісу маршрути охоплять понад 100 медичних установ Києва.

Сервіс буде доступний користувачам з промокодами. Промокоди буде поширено через платформу Helsi, яка об'єднує понад 90% лікарів в Україні, а також за допомогою SMS та через адміністрацію лікарень.

Нагадаємо, ОККО оплатить 50 тисяч перевезень медпрацівників через сервіси Uber, Uklon та Bolt. Компанія також придбала вісім апаратів штучної вентиляції легень.

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