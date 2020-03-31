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Ірина Федоляк
Журналіст
31 березня 2020, 17:25 7

Медики Києва зможуть скористатися шатлами, щоб дістатися на роботу під час карантину

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31 березня 2020, 17:25 7
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МОЗ та Uber домовилися про безкоштовне перевезення медичних працівників
Фото з відкритих джерел
МОЗ та Uber домовилися про безкоштовне перевезення медичних працівників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Компанія Uber, яка раніше забезпечила 10 000 поїздок на таксі для медичних працівників до лікарень у містах, запускає проєкт Shuttle Heroes – спеціальний сервіс, який буде безкоштовно перевозити працівників медичних установ у період карантину. Проект діятиме на території Києва.

Маршрути руху шатлів прокладено відповідно до пропозицій Міністерства інфраструктури України та розплановано таким чином, щоб допомогти столичним лікарям дістатися до робочих місць і повернутися додому. На першому етапі роботи сервісу маршрути охоплять понад 100 медичних установ Києва.

Сервіс буде доступний користувачам з промокодами. Промокоди буде поширено через платформу Helsi, яка об'єднує понад 90% лікарів в Україні, а також за допомогою SMS та через адміністрацію лікарень.

Нагадаємо, ОККО оплатить 50 тисяч перевезень медпрацівників через сервіси Uber, Uklon та Bolt. Компанія також придбала вісім апаратів штучної вентиляції легень.

Карантин в Україні триватиме мінімум 2 місяці - Аваков. На думку міністра карантин може тривати щонайменше до 12 травня

Коронавірус у Києві: поліція встановлює кількість втікачів із готелю "Козацький". Національна поліція Києва встановлює кількість осіб, які у вівторок, 31 березня втекли із обсервації у готелі.

На Тернопільщині лікарі заявляють про неготовність медицини боротися з COVID-19. Оснащення багатьох районних лікарень в умовах пандемії недостатнє, бракує навіть засобів індивідуального захисту та діагностики.

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Автор(и) статті: Ірина Федоляк

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