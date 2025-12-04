Полиция Днепропетровщины предотвратила продажу исторических артефактов

Фото: Национальная полиция

Правоохранители передали в Национальный музей истории уникальные культурные ценности, спасенные от незаконной продажи и вывоза за границу

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители установили двух мужчин, пытавшихся реализовать через онлайн-аукционы золотую фибулу II ст. до н. – И ст. н.е. и клад из 182 серебряных монет времен крымского хана Девлет I Герая. При осмотре у фигурантов изъяты артефакты значительной исторической, культурной и научной ценности.

По предварительным оценкам историков монеты могут быть связаны с событиями периода борьбы украинского казачества против Крымского ханства.

Все изъятые предметы переданы в фонды Национального музея для сохранения и последующего экспонирования.

Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители отмечают, что культурные ценности не могут быть объектом незаконного оборота или частной продажи.

Напомним, в Одессе пытались продать редчайший артефакт времен Римской Империи. Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства продавца правоохранители изъяли указанную "Накладку Рим", три монеты под названием "Гордиан ІІІ" и 19 наконечников для стрел.