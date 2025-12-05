Приїхали на бійку – знайшли арсенал: на Хмельниччині оголосили підозру 18-річному хлопцю

Фото: Національна поліція

У селі Іршики правоохоронці, прибувши на виклик щодо бійки між двома місцевими жителями, натрапили на нелегальний арсенал боєприпасів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Під час встановлення обставин конфлікту правоохоронці з'ясували, що один із його учасників – 18-річний місцевий житель – зберігав при собі багнет-ніж, який належить до категорії холодної зброї.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для документування правопорушення.

Під час огляду будинку молодика поліцейські виявили цілий мініарсенал:

понад пів сотні патронів калібру 5,45 мм,

дві гранати Ф-1,

гранату GHO-1,

підривачі до них та три тротилові шашки.

Усі заборонені предмети вилучили та направили на експертизу.

Слідчі оголосили юнакові підозру. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження небезпечних знахідок.

