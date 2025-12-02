В Хмельницкой области мужчина умышленно поджег дом бывшей жены
В Хмельницком районе полиция задержала 71-летнего мужчину, который поджег дом своей бывшей жены в селе Печески
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел 30 ноября около 13.40.
Во время ссоры с бывшей женой мужчина вошел в дом, поджег мебель в двух комнатах и покинул место происшествия. Пострадавшая при виде дыма вызвала полицию и спасателей. Пожар удалось локализовать, никто не пострадал.
Злоумышленника разыскали и задержали. Ему объявили подозрение. Мужчине светит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Одесской области будут судить 18-летнего парня, который пытался поджечь дом знакомой. Молодой человек признался, что неоднократно ссорился с девушкой, потому что она якобы распространяла ложные слухи о нем и его семье. Обидевшись, юноша таким образом решил отомстить.
Ранее в Киеве мужчина поджег авто женщины из-за ее отказа возобновить отношения. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.