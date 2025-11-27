В Черновцах подожгли синагогу
У города произошел пожар в Садгорской синагоге. Подозреваемый в поджоге уже задержан
Об этом сообщил в телеграмме посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, передает RegioNews.
"Сегодня в Садгорской синагоге в Черновцах совершен поджог… Никто не пострадал, но помещению синагоги нанесен ущерб", – говорится в сообщении.
Дипломат отметил, что, по предварительной информации, у поджигателя есть психическое заболевание. Его задержали правоохранители.
Садгорская синагога – одна из старейших и известных еврейских святынь Черновцов. Она расположена в историческом районе Садгора и была основана в XIX веке.
Как сообщалось, в Черновцах горел автомобиль , в котором находились отец с ребенком. В результате пожара, автомобиль был полностью уничтожен.
