Иллюстративное фото

В Киеве задержали мужчину, который поджег чужой автомобиль. Оказалось, что причиной была ревность

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

49-летний житель Киева уже несколько месяцев пытался возобновить отношения с бывшей сожительницей. Женщина ему отказала. Поэтому он решил отомстить.

Известно, что мужчина приехал к месту совершения преступления с заранее подготовленной канистрой бензина, в дальнейшем он разбил стекло Hyundai, облил салон легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, получив ожоги руки. Это был транспорт нового избранника бывшей сожительницы.

Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области задержали женщину, которая подожгла два автомобиля. Злоумышленницы сообщили о подозрении. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.