В Киеве мужчина поджег авто из-за отказа женщины: подробности
В Киеве задержали мужчину, который поджег чужой автомобиль. Оказалось, что причиной была ревность
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
49-летний житель Киева уже несколько месяцев пытался возобновить отношения с бывшей сожительницей. Женщина ему отказала. Поэтому он решил отомстить.
Известно, что мужчина приехал к месту совершения преступления с заранее подготовленной канистрой бензина, в дальнейшем он разбил стекло Hyundai, облил салон легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, получив ожоги руки. Это был транспорт нового избранника бывшей сожительницы.
Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Киевской области задержали женщину, которая подожгла два автомобиля. Злоумышленницы сообщили о подозрении. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.