26 ноября 2025, 12:54

В Одесской области будут судить 18-летнего парня, который пытался поджечь дом знакомой

26 ноября 2025, 12:54
Фото: полиция
Юноша действовал из-за своих обид на девушку. Ему грозит до десяти лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось в июне этого года. 21-летняя жительница Черновицкой громады сообщила полицию о том, что кто-то пытался поджечь ее дом.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 18-летний односельчанин заявительницы. Парня разыскали – он признался, что неоднократно ссорился с девушкой, потому что она якобы распространяла лживые слухи о нем и его семье. В частности, конфликт между ними возник и накануне происшествия. Обидевшись, юноша решил отомстить и поджечь дом девушки.

Ночью, наполнив стеклянную бутылку легковоспламеняющейся жидкостью и поместив в нее кусок ткани, он пошел ко двору пострадавшей, поджег смесь и бросил через забор в стену дома, в результате чего произошло возгорание. После этого парень скрылся.

К счастью, хозяева дома услышали, как разбилась бутылка, сразу вышли на улицу и потушили пламя, не дав ему распространиться.

Фигуранту предъявили обвинение по ч. 2 ст. 194 УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Парню грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина поджег авто женщины из-за ее отказа возобновить отношения. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

