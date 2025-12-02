На Хмельниччині чоловік умисно підпалив будинок колишньої дружини

Фото: Національна поліція

У Хмельницькому районі поліція затримала 71-річного чоловіка, який підпалив будинок своєї колишньої дружини в селі Печеськи

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 30 листопада близько 13:40.

Під час сварки з колишньою дружиною чоловік зайшов у будинок, підпалив меблі у двох кімнатах і залишив місце події. Потерпіла, побачивши дим, викликала поліцію та рятувальників. Пожежу вдалося локалізувати, ніхто не постраждав.

Зловмисника розшукали та затримали. Йому оголосили підозру. Чоловіку світить позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть 18-річного хлопця, який намагався підпалити будинок знайомої. Молодик зізнався, що неодноразово сварився з дівчиною, бо вона нібито розповсюджувала неправдиві чутки про нього та його родину. Образившись, юнак таким чином ирішив помститися.

Раніше у Києві чоловік підпалив авто жінки через її відмову поновити стосунки. Тепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі.