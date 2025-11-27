Пожар в жилом комплексе Киева: на месте работают ГСЧС и "скорая"
В Киеве на Борщаговке загорелась квартира в жилом комплексе, спасатели и медики работают на месте
Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.
В жилом комплексе "Софиевская Сфера" на Борщаговке вспыхнул пожар в одной из квартир.
"На место прибыли спасатели и бригады "скорой помощи", – передают Телеграм-каналы.
По предварительной информации, возгорание произошло в жилой части дома, в настоящее время проводится эвакуация жителей соседних квартир. Спасательные службы работают над локализацией огня и предотвращением его распространения на другие помещения.
Причины пожара еще устанавливаются, специалисты проверяют возможные технические и электрические факторы. Также на месте работают медики, готовые оказать помощь в случае травмирования или отравления дымом.
Ранее сообщалось, в Константиновке Донецкой области российский обстрел привел к возгоранию многоэтажного дома. Местные спасатели и экстренные службы оперативно прибыли на место.