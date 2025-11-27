Фото: Telegram/Киев | Times

В Киеве на Борщаговке загорелась квартира в жилом комплексе, спасатели и медики работают на месте

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В жилом комплексе "Софиевская Сфера" на Борщаговке вспыхнул пожар в одной из квартир.

"На место прибыли спасатели и бригады "скорой помощи", – передают Телеграм-каналы.

По предварительной информации, возгорание произошло в жилой части дома, в настоящее время проводится эвакуация жителей соседних квартир. Спасательные службы работают над локализацией огня и предотвращением его распространения на другие помещения.

Причины пожара еще устанавливаются, специалисты проверяют возможные технические и электрические факторы. Также на месте работают медики, готовые оказать помощь в случае травмирования или отравления дымом.

