27 ноября 2025, 20:40

Пожар в жилом комплексе Киева: на месте работают ГСЧС и "скорая"

27 ноября 2025, 20:40
Фото: Telegram/Киев | Times
В Киеве на Борщаговке загорелась квартира в жилом комплексе, спасатели и медики работают на месте

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В жилом комплексе "Софиевская Сфера" на Борщаговке вспыхнул пожар в одной из квартир.

"На место прибыли спасатели и бригады "скорой помощи", – передают Телеграм-каналы.

По предварительной информации, возгорание произошло в жилой части дома, в настоящее время проводится эвакуация жителей соседних квартир. Спасательные службы работают над локализацией огня и предотвращением его распространения на другие помещения.

Причины пожара еще устанавливаются, специалисты проверяют возможные технические и электрические факторы. Также на месте работают медики, готовые оказать помощь в случае травмирования или отравления дымом.

Ранее сообщалось, в Константиновке Донецкой области российский обстрел привел к возгоранию многоэтажного дома. Местные спасатели и экстренные службы оперативно прибыли на место.

