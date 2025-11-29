На Волыни во время пожара в деревянном доме погиб мужчина

Фото: ГСЧС Волыни

Вчера, 28 ноября, в 22:39 на линию 101 поступило сообщение о пожаре в деревянном доме в селе Выдричи Камень-Каширской общины

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Волынской области, передает RegioNews.

Отмечается, что пламя распространилось на стены, домашние вещи и достигло перекрытия и кровли.

При ликвидации пожара спасатели обнаружили тело хозяина дома, 1959 года рождения. Пожар был ликвидирован после полуночи.

Обстоятельства гибели мужчины выясняются. Предварительно известно, что вероятной причиной воспламенения стала неисправность печного отопления.

Также за прошедшие сутки из-за недостатков в конструкциях печного отопления произошло еще два пожара в жилых домах – в селах Поляна и Заполье на Ковельщине. К счастью, там обошлось без жертв.

Напомним, в Ивано-Франковске во время пожара пожарные эвакуировали семь человек, среди них двое детей. Специалисты устанавливают причину возникновения пожара и все обстоятельства происшествия.