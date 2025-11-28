Фото: полиция

Правоохранители завершили расследование по факту ДТП, которое произошло в Хмельницком районе 29 августа в этом году

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Материалы дела направлены в суд.

Виновника ДТП будут судить по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло потерпевшим тяжкие телесные повреждения). Обвиняемому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ДТП произошло 29 августа вблизи села Климковцы. Полицейские оформляли админматериалы по ДТП с участием 44-летнего водителя Renault Megane, когда в них въехал 61-летний водитель грузовика MAN с прицепом.

В результате столкновения один полицейский и водитель Renault получили тяжелые травмы и сейчас проходят лечение и реабилитацию, еще трое полицейских получили легкие травмы.

Двое служебных авто полиции и Renault получили значительные повреждения.