29 листопада
Останній день осені: що чекати від погоди у регіонах України
29 листопада
Народний артист Ступка програв апеляцію: три роки за ґратами за п'яну ДТП
29 листопада
У Житомирі під колесами легковика загинула 64-річна жінка
29 листопада 2025, 16:23

Масова ДТП на Хмельниччині: 18 травмованих, водій постане перед судом

29 листопада 2025, 16:23
Фото: Національна поліція
На Хмельниччині перед судом постане водій автівки, що спричинив ДТП із 18-ма травмованими

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 серпня поблизу села Міцівці Новодунаєвецької громади.

41-річний водій автомобіля Hyundai Santa Fe зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 55-річний мешканець села Богданівці.

У результаті аварії травмувалося 18 осіб: 2 водії, 14 пасажирів автобуса та 2 пасажири легковика. Чотири людини отримали тяжкі тілесні ушкодження, серед них – троє пасажирів автобуса та малолітня пасажирка легковика. Ще п'ятеро пасажирів мікроавтобуса зазнали травм середньої тяжкості.

Наразі слідчі завершили розслідування та передали матеріали до суду.

Водієві Hyundai Santa Fe загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, на Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто. Поліцейські оформлювали адмінматеріали за ДТП за участі 44-річного водія Renault Megane, коли в них в’їхав 61-річний водій вантажівки MAN з причепом.

