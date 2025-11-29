Масова ДТП на Хмельниччині: 18 травмованих, водій постане перед судом

Фото: Національна поліція

На Хмельниччині перед судом постане водій автівки, що спричинив ДТП із 18-ма травмованими

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 серпня поблизу села Міцівці Новодунаєвецької громади.

41-річний водій автомобіля Hyundai Santa Fe зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 55-річний мешканець села Богданівці.

У результаті аварії травмувалося 18 осіб: 2 водії, 14 пасажирів автобуса та 2 пасажири легковика. Чотири людини отримали тяжкі тілесні ушкодження, серед них – троє пасажирів автобуса та малолітня пасажирка легковика. Ще п'ятеро пасажирів мікроавтобуса зазнали травм середньої тяжкості.

Наразі слідчі завершили розслідування та передали матеріали до суду.

Водієві Hyundai Santa Fe загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.

