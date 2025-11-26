В Ровенской области будут судить двух водителей, которые проигнорировали требования пограничников

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Так, в первом случае правоохранители остановили для проверки транспортное средство под управлением жителя Кривого Рога. Водитель легковушки на неоднократные законные требования состава пограничного наряда о предоставлении документов для проверки не реагировал и пытался скрыться.

В противном случае пограничный наряд среди ночи обнаружил на окраине приграничного населенного пункта транспортное средство. Водитель, заметив военнослужащих, проигнорировал требование об остановке и пытался скрыться. Догнав автомобиль, выяснилось, что в нем находятся двое мужчин, не имеющих соответствующих разрешений на право нахождения в пограничных.

Оба привлечены к ответственности за нарушение правил пограничного режима, в отношении водителя также составлен протокол по ст. 185-10 КУоАП, решение будет принимать суд.

