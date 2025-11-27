11:40  27 листопада
Киянин для заробітку підпалив шість авто ЗСУ: стало відомо, як його покарали
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку: юнак помер
На Київщині фура зʼїхала в кювет та загорілася
Хуліганські витівки: на Хмельниччині матір оштрафували через недогляд за донькою

На Хмельниччині суд визнав винною місцеву жительку в ухиленні від виконання батьківських обов’язків та призначив їй штраф у розмірі 850 гривень

Про це повідомили у пресслужбі Шепетівського районного суду, передає RegioNews.

За даними слідства, мати неповнолітньої не забезпечувала належних умов для виховання дитини та не приділяла уваги її моральному і розумовому розвитку.

Через відсутність контролю дівчинка у жовтні 2025 року неодноразово телефонувала вчителю та підмовляла інших дітей робити те саме. Спочатку діти мовчали під час дзвінків, пізніше почали висловлюватися на адресу педагога нецензурною лексикою та чинили психологічний тиск, а також телефонували його дружині.

Суд зазначив, що такі дії мають ознаки дрібного хуліганства, а мати допустила їх через невиконання своїх обов’язків і порушення прав інших осіб.

Жінку визнали винною та оштрафували на 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).

Нагадаємо, на Черкащині судитимуть батька, який дозволив неповнолітньому сину сісти за кермо. Наприкінці червня 2025 року підліток порушив правила дорожнього руху та зіткнувся з мотоциклом. Внаслідок ДТП водійка двоколісного отримала травми, як і її пасажир.

Читайте також: Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів

