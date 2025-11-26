Будут судить прокурора из Черкасской области, который незаконно оформлял инвалидности себе и знакомым
Прокурор Черкасской окружной прокуратуры с помощью должностных лиц МСЭК незаконно оформил себе инвалидность и получил выплаты от государства более полумиллиона гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как стало известно, в 2019 году медики сознательно подделали акты осмотра и протокол заседания, где якобы подтверждалось наличие у тогдашнего работника полиции, а ныне прокурора, диагнозы и степеней нарушения здоровья для оформления инвалидности.
На основании сфальсифицированных документов глава комиссии выдала выписку из акта осмотра МСЭК и справку о потере трудоспособности. На самом деле, объективные результаты обследований не давали оснований для установления инвалидности.
Получив фиктивные бумаги прокурор незаконно оформил пенсию по инвалидности в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черкасской области. В общей сложности на его счет было перечислено более полумиллиона гривен, которыми он распорядился по собственному усмотрению.
Обвинительный акт в отношении прокурора и четырех бывших должностных лиц Коммунального учреждения "Черкасский областной центр медико-социальной экспертизы" – председателя и трех членов областной комиссии МСЭК направлен в суд. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
Напомним, в Черкасской области сын мэра незаконно получил соцвыплаты за инвалидность и проиграл деньги в казино. Сейчас его инвалидность уже аннулирована. Ему сообщили о подозрении за мошенничество.