26 ноября 2025, 13:50

Будут судить прокурора из Черкасской области, который незаконно оформлял инвалидности себе и знакомым

26 ноября 2025, 13:50
иллюстративное фото: из открытых источников
Прокурор Черкасской окружной прокуратуры с помощью должностных лиц МСЭК незаконно оформил себе инвалидность и получил выплаты от государства более полумиллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как стало известно, в 2019 году медики сознательно подделали акты осмотра и протокол заседания, где якобы подтверждалось наличие у тогдашнего работника полиции, а ныне прокурора, диагнозы и степеней нарушения здоровья для оформления инвалидности.

На основании сфальсифицированных документов глава комиссии выдала выписку из акта осмотра МСЭК и справку о потере трудоспособности. На самом деле, объективные результаты обследований не давали оснований для установления инвалидности.

Получив фиктивные бумаги прокурор незаконно оформил пенсию по инвалидности в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черкасской области. В общей сложности на его счет было перечислено более полумиллиона гривен, которыми он распорядился по собственному усмотрению.

Обвинительный акт в отношении прокурора и четырех бывших должностных лиц Коммунального учреждения "Черкасский областной центр медико-социальной экспертизы" – председателя и трех членов областной комиссии МСЭК направлен в суд. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним, в Черкасской области сын мэра незаконно получил соцвыплаты за инвалидность и проиграл деньги в казино. Сейчас его инвалидность уже аннулирована. Ему сообщили о подозрении за мошенничество.

Черкасская область ГБР прокуратура фиктивный диагноз суд МСЭК
