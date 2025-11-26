В Хмельницкой области задержали гражданку Молдовы, которую разыскивали за торговлю детьми

Фото: Национальная полиция

В Хмельницкой области полицейские задержали 34-летнюю гражданку Молдовы, находившуюся в международном розыске за преступления, связанные с торговлей детьми

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

У себя на родине женщина была приговорена к 15 годам лишения свободы, однако ей удалось покинуть территорию страны и скрываться от правосудия.

Разыскиваемую обнаружили на Дунаевеччине в рамках международной операции LIBERTERRA III. Оперативники отдела миграционной полиции совместно с сектором международного сотрудничества ГУНП в Хмельницкой области установили ее местонахождение и задержали.

Пока женщина находится в следственном изоляторе. Правоохранители готовят материалы для ее экстрадиции в Молдову.

