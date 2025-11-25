Фото: иллюстративное

Полиция Кировоградщины задержала мужчину по подозрению в преступлениях против двух малолетних детей

Об этом сообщает спикер областной прокуратуры Яна Шасс, передает RegioNews.

Правоохранители Кировоградской области задержали 37-летнего жителя Новоукраинской громады по подозрению в совершении сексуального насилия в отношении двух малолетних детей. Пострадавшими в этом деле есть родная 3-летняя дочь подозреваемого и его 9-летняя падчерица.

Мать детей обратилась в правоохранительные органы после очередного инцидента. По месту проживания семьи полицейские провели тщательный осмотр помещения и опросили женщину. Показания малолетнего ребенка документировали при обязательном участии квалифицированных психологов, которые помогали создать безопасную атмосферу для общения с потерпевшей.

Мужчине официально сообщили о подозрении по части четвертой статьи 153 Уголовного кодекса Украины. Эта норма предусматривает ответственность за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего человека. Санкция статьи достаточно суровая и может составлять до 15 лет лишения свободы.

Суд уже рассмотрел ходатайство следствия и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под арестом. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе, а органы досудебного расследования продолжают проводить необходимые следственные действия по этому уголовному делу. Точную дату задержания подозреваемого представители правоохранительных органов не разглашают.

Ранее сообщалось, на Днепропетровщине суд вынес приговор мужчине, совершившему тяжкое преступление против несовершеннолетней. Сожитель, проживавший вместе с сестрой пострадавшей совершил сексуальное насилие над 15-летней девушкой. Мужчина воспользовался моментом, когда они остались в доме без посторонних.