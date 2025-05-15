В Украину из Германии экстрадировали иностранца, подозреваемого в мошенничестве на 4 млн грн

фото: Киевская городская прокуратура

Находившегося в международном розыске по линии Интерпола гражданина Туниса, благодаря усилиям правоохранителей и компетентных органов Федеративной Республики Германии задержали и экстрадировали в Украину. Ему грозит до восьми лет лишения свободы

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Подозреваемый находился в розыске с 2022 года. Следствие установило, что 34-летний гражданин Туниса работал администратором на одной из площадок для фриланса. Злоумышленник входил в электронные кабинеты пользователей и менял реквизиты счетов, на которые поступала оплата за проделанную работу на реквизиты своей жены. Следовательно, деньги перечисляли на ее счет.

В результате мошеннических действий компании был нанесен ущерб почти на 4 миллиона гривен. Незаконные действия мужчины разоблачили, впрочем, он сумел покинуть Украину.

"В настоящее время к подозреваемому применена избранная ранее мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 908 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Напомним, испанские правоохранители 14 мая задержали бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который в Украине фигурирует по делу о нанесении государству ущерба на 17 миллионов гривен.