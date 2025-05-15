13:17  15 мая
Синоптик дала прогноз на 16 мая: где будет теплее всего
12:59  15 мая
В Харьковской области из-за российских обстрелов закрыли больницу
10:03  15 мая
Сегодня в Сумах День траура по убитым в результате российского авиаудара
UA | RU
UA | RU
15 мая 2025, 18:37

В Украину из Германии экстрадировали иностранца, подозреваемого в мошенничестве на 4 млн грн

15 мая 2025, 18:37
Читайте також українською мовою
фото: Киевская городская прокуратура
Читайте також
українською мовою

Находившегося в международном розыске по линии Интерпола гражданина Туниса, благодаря усилиям правоохранителей и компетентных органов Федеративной Республики Германии задержали и экстрадировали в Украину. Ему грозит до восьми лет лишения свободы

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Подозреваемый находился в розыске с 2022 года. Следствие установило, что 34-летний гражданин Туниса работал администратором на одной из площадок для фриланса. Злоумышленник входил в электронные кабинеты пользователей и менял реквизиты счетов, на которые поступала оплата за проделанную работу на реквизиты своей жены. Следовательно, деньги перечисляли на ее счет.

В результате мошеннических действий компании был нанесен ущерб почти на 4 миллиона гривен. Незаконные действия мужчины разоблачили, впрочем, он сумел покинуть Украину.

"В настоящее время к подозреваемому применена избранная ранее мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 908 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Напомним, испанские правоохранители 14 мая задержали бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который в Украине фигурирует по делу о нанесении государству ущерба на 17 миллионов гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение Киев Германия экстрадиция мошенничество иностранец
В Харькове женщина завладела мобильным телефоном незнакомца и сняла с его счета около 50 тыс. грн
14 мая 2025, 13:15
В Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая торговала автомобилями для ВСУ
12 мая 2025, 14:49
На Прикарпатье женщина потеряла 230 тыс. грн через фальшивую ссылку
09 мая 2025, 10:47
Все новости »
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
Во Львове мужчина устроил стрельбу из окна дома
15 мая 2025, 19:10
Во Львове СБУ усиленно проверяет людей и автомобили: что произошло
15 мая 2025, 18:05
На Сумщине разоблачили эксдепутата, который "забыл" указать в декларации имущество на 7,5 млн грн
15 мая 2025, 17:40
Переговоры в Турции: Путин не прилетел, Зеленский не планирует участвовать в переговорах
15 мая 2025, 17:25
В Харькове произошел масштабный пожар на СТО
15 мая 2025, 17:00
В Житомирской области приговорили к заключению водителя за смертельное ДТП
15 мая 2025, 16:55
В Запорожье третий день чистят реку от мазута
15 мая 2025, 16:35
Стрельба в гостинице в Киеве: злоумышленнику вручили подозрение
15 мая 2025, 16:30
ВСУ показали, как уничтожили российский ЗРК "Бук-М1"
15 мая 2025, 16:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Анна Маляр
Все блоги »