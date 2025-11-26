На Хмельниччині затримали громадянку Молдови, яку розшукували за торгівлю дітьми
У Хмельницькій області поліцейські затримали 34-річну громадянку Молдови, яка перебувала в міжнародному розшуку за злочини, пов'язані з торгівлею дітьми
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
У себе на батьківщині жінка була засуджена до 15 років позбавлення волі, однак їй вдалося залишити територію країни та переховуватися від правосуддя.
Розшукувану виявили на Дунаєвеччині в межах міжнародної операції LIBERTERRA III. Оперативники відділу міграційної поліції спільно з сектором міжнародного співробітництва ГУНП в Хмельницькій області встановили її місцеперебування та затримали.
Наразі жінка перебуває в слідчому ізоляторі. Правоохоронці готують матеріали для її екстрадиції до Молдови.
Нагадаємо, до України з Німеччини екстрадували іноземця, підозрюваного у шахрайстві на 4 млн грн. Чоловік перебував у розшуку з 2022 року. Слідство встановило, що 34-річний громадянин Тунісу, працював адміністратором на одному з майданчиків для фрілансу.