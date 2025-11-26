На Хмельниччині затримали громадянку Молдови, яку розшукували за торгівлю дітьми

Фото: Національна поліція

У Хмельницькій області поліцейські затримали 34-річну громадянку Молдови, яка перебувала в міжнародному розшуку за злочини, пов'язані з торгівлею дітьми

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У себе на батьківщині жінка була засуджена до 15 років позбавлення волі, однак їй вдалося залишити територію країни та переховуватися від правосуддя.

Розшукувану виявили на Дунаєвеччині в межах міжнародної операції LIBERTERRA III. Оперативники відділу міграційної поліції спільно з сектором міжнародного співробітництва ГУНП в Хмельницькій області встановили її місцеперебування та затримали.

Наразі жінка перебуває в слідчому ізоляторі. Правоохоронці готують матеріали для її екстрадиції до Молдови.

