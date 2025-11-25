17:54  25 листопада
На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками
16:59  25 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає до +17
10:48  25 листопада
В Івано-Франківську пацієнт влаштував стрілянину в лікарні
UA | RU
UA | RU
25 листопада 2025, 11:26

Проігнорував світлофор: на Хмельниччині мікроавтобус зіткнувся з локомотивом

25 листопада 2025, 11:26
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Старокостянтинівщині мікроавтобус зіткнувся з локомотивом. На щастя, ніхто не постраждав. Поліцейські склали адміністративний протокол

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидет трапився 24 листопада близько 11:30 у селі Великий Чернятин Старокостянтинівської громади.

За інформацією поліції, 69-річний житель Хмельницького почав рух через залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора, що і призвело до зіткнення.

Внаслідок ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

На водія складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження майна). Міру покарання визначить суд.

Нагадаємо, в Тернополі на пішохідному переході авто збило 46-річного чоловіка. Потерпілий на момент ДТП перебував в межах нерегульованого пішохідного переходу. Водій автомобіля попередньо тверезий.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Хмельницька область ДТП мікроавтобус залізничний переїзд локомотив поліція ПДР
На Одещині автомобіль Toyota Camry влетів у відбійник: загинув водій
25 листопада 2025, 09:36
На Житомирщині загинув чоловік на залізниці: що сталось
24 листопада 2025, 18:55
Смертельна ДТП на Прикарпатті: є загиблий та поранені
24 листопада 2025, 16:45
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
На Кіровоградщині затримали 37-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні двох малолітніх дітей
25 листопада 2025, 18:57
Як відключатимуть світло в Україні 26 листопада
25 листопада 2025, 18:55
У новому мирному плані США для України зник пункт про чисельність українських військ
25 листопада 2025, 18:38
7 років в'язниці: на Дніпропетровщині покарали ґвалтівника 15-річної школярки
25 листопада 2025, 18:16
На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками
25 листопада 2025, 17:54
Саме в ці хвилини Україна та росія проводять термінові прямі переговори в Абу-Дабі
25 листопада 2025, 17:54
Завтра в Україні різко потеплішає до +17
25 листопада 2025, 16:59
Саджали людей на ланцюг і труїли спиртом: на Полтавщині викрили банду "чорних рієлторів"
25 листопада 2025, 16:42
Українські прикордонники знищили спецтехніку окупантів на Донеччині
25 листопада 2025, 16:19
Financial Times: Україна погодилася обмежити армію до 800 тисяч військових
25 листопада 2025, 16:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »