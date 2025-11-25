Проігнорував світлофор: на Хмельниччині мікроавтобус зіткнувся з локомотивом
На Старокостянтинівщині мікроавтобус зіткнувся з локомотивом. На щастя, ніхто не постраждав. Поліцейські склали адміністративний протокол
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що інцидет трапився 24 листопада близько 11:30 у селі Великий Чернятин Старокостянтинівської громади.
За інформацією поліції, 69-річний житель Хмельницького почав рух через залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора, що і призвело до зіткнення.
Внаслідок ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
На водія складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження майна). Міру покарання визначить суд.
