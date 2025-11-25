В Одесской области автомобиль Toyota Camry влетел в отбойник: погиб водитель
ДТП произошло 24 ноября около 18:00 на трассе Киев – Одесса, вблизи села Желепово в Березовском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и врезался в отбойник. 39-летний мужчина погиб на месте. Причину смерти выясняют судмедэксперты.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 22 ноября в Винницкой области в ДТП попали грузовик и две легковушки. Пострадали пять человек.
