12:45  24 ноября
В Киеве мужчина поджег авто из-за отказа женщины: подробности
10:50  24 ноября
Во Львове родители устроили стрельбу во дворе школы из-за ссоры детей
08:10  24 ноября
На Ровенщине умерла 3-летняя девочка: родители обвиняют врача
24 ноября 2025, 12:28

В Тернополе на пешеходном переходе авто сбило 46-летнего мужчину

24 ноября 2025, 12:28
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Пострадавшего с тяжелыми травмами, полученными в аварии, бригада экстренной медицинской помощи доставила в медучреждение в субботу, 22 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Автопроисшествие случилось на улице Львовская в областном центре. По данным правоохранителей, водитель Daewoo Lanos сбил 46-летнего жителя Тернополя.

Пострадавший в момент ДТП находился в пределах нерегулируемого пешеходного перехода.

Водитель автомобиля предварительно трезв, но у него взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.

Как сообщалось, в Тернопольской области велосипедист сбил 8-летнего мальчика, ребенок в больнице. Инцидент произошел на территории Лозовской школы.

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии
24 ноября 2025, 14:35
Авиаудар по Славянску: в ГСЧС показали последствия
24 ноября 2025, 14:29
На Прикарпатье чиновники Гоструда требовали деньги у предпринимателей за услуги, которые должны были предоставляться бесплатно
24 ноября 2025, 14:18
Боксерка клуба "SMK-SPORT" Анна Охота завоевала бронзу на Кубке мира по боксу в Индии
24 ноября 2025, 14:03
Советник Президента назвал фейком информацию о якобы поручении Ермака о подозрении главе САП
24 ноября 2025, 13:58
Мирные планы, унижающие Украину, только стимулируют Путина к продолжению войны
24 ноября 2025, 13:55
В Николаеве из-за свечки загорелась стиральная машинка
24 ноября 2025, 13:43
У бывшего руководителя одесской налоговой выявили необоснованных активов более чем на 5 млн грн
24 ноября 2025, 13:39
Экснардепка от "Слуги народа" заявила, что не будет голосовать в Раде, пока не уволят Ермака
24 ноября 2025, 13:25
Стрельба на территории львовской школы: Садовый отреагировал на инцидент
24 ноября 2025, 13:11
