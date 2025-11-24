В Тернополе на пешеходном переходе авто сбило 46-летнего мужчину

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Пострадавшего с тяжелыми травмами, полученными в аварии, бригада экстренной медицинской помощи доставила в медучреждение в субботу, 22 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Автопроисшествие случилось на улице Львовская в областном центре. По данным правоохранителей, водитель Daewoo Lanos сбил 46-летнего жителя Тернополя.

Пострадавший в момент ДТП находился в пределах нерегулируемого пешеходного перехода.

Водитель автомобиля предварительно трезв, но у него взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.

