В Тернополе на пешеходном переходе авто сбило 46-летнего мужчину
Пострадавшего с тяжелыми травмами, полученными в аварии, бригада экстренной медицинской помощи доставила в медучреждение в субботу, 22 ноября
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Автопроисшествие случилось на улице Львовская в областном центре. По данным правоохранителей, водитель Daewoo Lanos сбил 46-летнего жителя Тернополя.
Пострадавший в момент ДТП находился в пределах нерегулируемого пешеходного перехода.
Водитель автомобиля предварительно трезв, но у него взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.
Как сообщалось, в Тернопольской области велосипедист сбил 8-летнего мальчика, ребенок в больнице. Инцидент произошел на территории Лозовской школы.
Псевдоработник банка обманул жительницу Тернопольской области более чем на 350 тысяч гривенВсе новости »
24 ноября 2025, 12:01В Тернополе завершили поисково-спасательные работы: 33 погибших, среди них – 6 детей, 94 раненых и 6 пропавших без вести
23 ноября 2025, 09:23В Тернополе под завалами нашли тела женщины и ее маленьких детей
21 ноября 2025, 16:03
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии
24 ноября 2025, 14:35Авиаудар по Славянску: в ГСЧС показали последствия
24 ноября 2025, 14:29На Прикарпатье чиновники Гоструда требовали деньги у предпринимателей за услуги, которые должны были предоставляться бесплатно
24 ноября 2025, 14:18Боксерка клуба "SMK-SPORT" Анна Охота завоевала бронзу на Кубке мира по боксу в Индии
24 ноября 2025, 14:03Советник Президента назвал фейком информацию о якобы поручении Ермака о подозрении главе САП
24 ноября 2025, 13:58Мирные планы, унижающие Украину, только стимулируют Путина к продолжению войны
24 ноября 2025, 13:55В Николаеве из-за свечки загорелась стиральная машинка
24 ноября 2025, 13:43У бывшего руководителя одесской налоговой выявили необоснованных активов более чем на 5 млн грн
24 ноября 2025, 13:39Экснардепка от "Слуги народа" заявила, что не будет голосовать в Раде, пока не уволят Ермака
24 ноября 2025, 13:25Стрельба на территории львовской школы: Садовый отреагировал на инцидент
24 ноября 2025, 13:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского