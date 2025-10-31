08:29  31 октября
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
08:24  31 октября
В Борисполе мужчина напал с топором на посетителя кафе
07:39  31 октября
Взрыв посылки на "Укрпочте" в Киеве: отправитель установлен
UA | RU
UA | RU
31 октября 2025, 07:55

На Хмельнитчине в лобовом ДТП погибли оба водителя

31 октября 2025, 07:55
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Хмельницкой области полиция начала уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 30 октября около 05:25 утра вблизи с. Мыслова Хмельницкого района.

На трассе столкнулись два легковых автомобиля, которые двигались навстречу друг другу: Renault Dokker, под управлением 38-летнего уроженца Львовщины, и Renault Espace, за рулем которого был 30-летний житель Хмельницкого.

В результате лобового столкновения оба водителя погибли на месте происшествия.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, на Закарпатье 18-летний парень насмерть сбил мотоциклиста. Известно, что водитель был трезв. Правоохранители начали расследование по установлению всех объективных обстоятельств аварии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область ДТП авария водители смертельное ДТП полиция расследование
На Волыни ночью легковушка вылетела в кювет и перевернулась: двое пострадавших
31 октября 2025, 07:50
Смертельное ДТП в Житомирской области: пешеход попал под колеса грузовика
30 октября 2025, 11:56
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях
31 октября 2025, 08:45
В Ровенской области двухлетний ребенок отравился угарным газом
31 октября 2025, 08:38
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
31 октября 2025, 08:29
В Борисполе мужчина напал с топором на посетителя кафе
31 октября 2025, 08:24
В Киеве ликвидировали масштабный пожар в офисном здании на Соломенке
31 октября 2025, 08:12
Враг обстрелял Запорожье и районы области: три погибших, 29 раненых
31 октября 2025, 08:08
Из-за российской атаки в Сумах пострадали 11 человек, среди них – четверо детей
31 октября 2025, 07:58
На Волыни ночью легковушка вылетела в кювет и перевернулась: двое пострадавших
31 октября 2025, 07:50
Обстрелы на Днепропетровщине: ночью было громко в Днепре и двух районах
31 октября 2025, 07:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Сыч
Вадим Денисенко
Все блоги »