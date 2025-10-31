На Хмельнитчине в лобовом ДТП погибли оба водителя

Фото: Национальная полиция

В Хмельницкой области полиция начала уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 30 октября около 05:25 утра вблизи с. Мыслова Хмельницкого района.

На трассе столкнулись два легковых автомобиля, которые двигались навстречу друг другу: Renault Dokker, под управлением 38-летнего уроженца Львовщины, и Renault Espace, за рулем которого был 30-летний житель Хмельницкого.

В результате лобового столкновения оба водителя погибли на месте происшествия.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, на Закарпатье 18-летний парень насмерть сбил мотоциклиста. Известно, что водитель был трезв. Правоохранители начали расследование по установлению всех объективных обстоятельств аварии.