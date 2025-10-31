Фото: полиция

ДТП произошло 29 октября около полуночи в Камень-Каширском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Mercedes-Benz на скорости не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП 33-летний водитель и 26-летний пассажир получили травмы. Обоих госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

