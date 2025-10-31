На Хмельниччині в лобовому ДТП загинули обидва водії

Фото: Національна поліція

У Хмельницькій області поліція розпочала кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинуло двоє людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 30 жовтня близько 05:25 ранку поблизу с. Мислова Хмельницького району.

На трасі зіткнулися два легкових автомобілі, які рухалися назустріч один одному: "Renault Dokker", під керуванням 38-річного уродженця Львівщини, та "Renault Espace", за кермом якого був 30-річний житель Хмельницького.

Внаслідок лобового зіткнення обидва водії загинули на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Розслідування триває.

