31 жовтня 2025, 07:55

На Хмельниччині в лобовому ДТП загинули обидва водії

31 жовтня 2025, 07:55
Фото: Національна поліція
У Хмельницькій області поліція розпочала кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинуло двоє людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 30 жовтня близько 05:25 ранку поблизу с. Мислова Хмельницького району.

На трасі зіткнулися два легкових автомобілі, які рухалися назустріч один одному: "Renault Dokker", під керуванням 38-річного уродженця Львівщини, та "Renault Espace", за кермом якого був 30-річний житель Хмельницького.

Внаслідок лобового зіткнення обидва водії загинули на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Закарпатті 18-річний хлопець на смерть збив мотоцикліста. Відомо, що водій був тверезим. Правоохоронці розпочали розслідування для встановлення всіх обʼєктивних обставин аварії.

Хмельницька область ДТП аварія водії смертельна ДТП поліція розслідування
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
