27 жовтня 2025, 10:52

Понад 14 млн грн збитків довкіллю: на Хмельниччині директорка підприємства під підозрою

27 жовтня 2025, 10:52
Фото: Прокуратура України
У Хмельницькій області керівниці молокопереробного підприємства повідомлено про підозру за фактом порушення правил охорони вод, що спричинило тяжкі наслідки 

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, протягом травня-листопада 2024 року підприємство скидало неочищені стічні води у притоку річки Калюс, порушуючи екологічне законодавство. Це призвело до зміни фізико-хімічних показників води, перевищення концентрації шкідливих речовин і фактичного знищення природного середовища водойми.

Судова екологічна експертиза підтвердила, що довкіллю та життю мешканців прилеглих територій завдано збитків на понад 14,8 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Жінці світить до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві прокуратура разом зі слідчими Нацполіції та СБУ повідомила про підозри 12 посадовим особам комунальних підприємств і районних адміністрацій, а також двом керівникам підрядних організацій. За даними слідства, через службову недбалість та корупційні схеми бюджет столиці зазнав збитків майже у 73 мільйони гривень.

