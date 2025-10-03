Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве прокуратура вместе со следователями Нацполиции и СБУ сообщила о подозрениях 12 должностным лицам коммунальных предприятий и районных администраций, а также двум руководителям подрядных организаций

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По данным следствия, из-за служебной халатности и коррупционных схем бюджет столицы понес убытки почти в 73 миллиона гривен.

Обвинения касаются закупок дорожной соли, электроэнергии, ремонтных работ, запчастей для скорой помощи и пожарной техники.

Среди подозреваемых - начальница управления "Киевпасстранс", эксгенеральный директор "Киевзеленстроя", руководители департаментов КГГА, служб ШЭУ в разных районах, чиновники райгосадминистраций и подрядчики.

По версии следствия, из-за пренебрежения контролем и коррупционных договоренностей в случаях закупок переплатили десятки миллионов.

Например, за электроэнергию "Киевпасстранс" переплатил около 47,2 млн гривен, а при закупке спецавтомобилей - более 11 млн гривен.

Действия подозреваемых квалифицированы по статьям: ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), ч. 2 и ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог). Обвинение уже зарегистрировано, досудебное следствие продолжается.

