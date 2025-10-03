12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
07:58  03 октября
Избиение мальчика в лицее в Ровенской области: полиция проводит проверку
07:22  03 октября
В Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком: есть погибшие
03 октября 2025, 11:39

Убытки Киева почти на 73 млн грн: сообщено о подозрениях 12 должностным лицам коммунальных предприятий

03 октября 2025, 11:39
Читайте також українською мовою
Фото: Киевская городская прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Киеве прокуратура вместе со следователями Нацполиции и СБУ сообщила о подозрениях 12 должностным лицам коммунальных предприятий и районных администраций, а также двум руководителям подрядных организаций

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По данным следствия, из-за служебной халатности и коррупционных схем бюджет столицы понес убытки почти в 73 миллиона гривен.

Обвинения касаются закупок дорожной соли, электроэнергии, ремонтных работ, запчастей для скорой помощи и пожарной техники.

Среди подозреваемых - начальница управления "Киевпасстранс", эксгенеральный директор "Киевзеленстроя", руководители департаментов КГГА, служб ШЭУ в разных районах, чиновники райгосадминистраций и подрядчики.

По версии следствия, из-за пренебрежения контролем и коррупционных договоренностей в случаях закупок переплатили десятки миллионов.

Например, за электроэнергию "Киевпасстранс" переплатил около 47,2 млн гривен, а при закупке спецавтомобилей - более 11 млн гривен.

Действия подозреваемых квалифицированы по статьям: ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), ч. 2 и ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог). Обвинение уже зарегистрировано, досудебное следствие продолжается.

Напомним, в Голосеевском районе столицы молодой человек ограбил военную, которая находится в Киеве на лечении. Инцидент произошел в кафе на улице Васильковской: парень подбежал к столику 44-летней женщины, выхватил сумку с деньгами, банковской картой и документами и скрылся.

Киев деньги коррупционная схема
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
