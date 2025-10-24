Фото: Нацполиция

В Виннице возле здания больницы обнаружили тела двух собак. Выяснилось, что за этими животными ухаживали местные зоозащитницы

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Инцидент произошел 16 сентября вблизи областной больницы им. М. И. Пирогова. Там нашли тела двух мертвых собак. Правоохранители назначили судебно-ветеринарную экспертизу для установления причин гибели собак, также прошли допросы свидетелей, зоозащитников и персонала больницы.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку. Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд материалы. За совершенное злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.