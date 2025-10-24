У винницкой больницы нашли мертвых собак: правоохранители начали расследование
В Виннице возле здания больницы обнаружили тела двух собак. Выяснилось, что за этими животными ухаживали местные зоозащитницы
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.
Инцидент произошел 16 сентября вблизи областной больницы им. М. И. Пирогова. Там нашли тела двух мертвых собак. Правоохранители назначили судебно-ветеринарную экспертизу для установления причин гибели собак, также прошли допросы свидетелей, зоозащитников и персонала больницы.
Расследование продолжается.
Напомним, ранее в Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку. Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд материалы. За совершенное злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.
В Хмельницкой области расследуют жестокое обращение с собаками, которых могли убивать и естьВсе новости »
22 октября 2025, 07:56Убил собаку из пистолета: в Ровенской области мужчине грозит 8 лет
17 октября 2025, 07:52
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Винницкой области простились с пограничником Вадимом Ужещем, погибшим на Днепропетровщине
24 октября 2025, 09:49Названа средняя зарплата госслужащих в Украине
24 октября 2025, 09:23С начала 2025 года в Украине в ДТП погибли более 2,2 тыс. человек
24 октября 2025, 08:42Россияне атаковали Днепропетровщину из артиллерии и FPV-дронами
24 октября 2025, 08:29Укрзализныця предупредила об изменениях движения поездов и задержках из-за российских атак
24 октября 2025, 08:17РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
24 октября 2025, 08:05Силы обороны за сутки обезвредили еще 910 окупантов
24 октября 2025, 07:49В Германии хотят ужесточить миграционные правила для молодых украинцев
24 октября 2025, 07:33Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 07:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »