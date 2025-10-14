07:17  14 жовтня
14 жовтня 2025, 08:54

На Хмельниччині чоловік вдарив кума ножем у шию: потерпілий у лікарні

14 жовтня 2025, 08:54
Фото: Національна поліція
У Старосинявському районі Хмельницької області правоохоронці затримали чоловіка, який завдав удар ножем у шию своєму куму

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася 10 жовтня близько 23:00 години в одному із сіл Старосинявської тергромади.

До 46-річного місцевого жителя в гості прийшов його кум. Під час розпивання алкогольних напоїв чоловіки посварилися. В ході конфлікту господар дому схопив ножа та вдарив ним гостя у шию.

Після нападу зловмисник викликав швидку та поліцію. Потерпілого госпіталізували та прооперували, наразі його стан стабільний.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Йому оголошено підозру. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Кривому Розі поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві 31-річного пасажира автобуса. Після злочину нападник намагався втекти, але його оперативно затримали правоохоронці.

