12 октября 2025, 14:27

В Киеве неизвестный открыл стрельбу в баре – пострадала молодая девушка

12 октября 2025, 14:27
Фото: Телеграмм/Твій Київ
В столице полиция расследует стрельбу, произошедшую в одном из баров на Новопечерских Липках после конфликта между посетителями

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Киеве правоохранители выясняют обстоятельства инцидента со стрельбой, произошедшего около недели назад в одном из баров на Новопечерских Липках. Согласно предварительным данным, конфликт возник между посетителями после того, как один из мужчин начал приставать к девушке, отдыхавшей со своим молодым мужчиной.

Согласно свидетельствованиям очевидцев, между ними вспыхнула словесная перепалка, во время которой агрессивный посетитель достал оружие и открыл огонь. Девушка пыталась вмешаться, чтобы успокоить нападающего, однако именно она получила самые большие ранения. Пострадавшую доставили в больницу, где медики оказали необходимую помощь.

Очевидцы происшествия вызвали полицию, на данный момент официальные комментарии правоохранителей отсутствуют. Обстоятельства и мотивы стрельбы выясняются, а также устанавливается, имел ли разрешение на оружие злоумышленник. По информации СМИ, нападающий мог покинуть место происшествия до приезда полиции.

Ранее сообщалось, в Одессе водитель Range Rover открыл стрельбу по пешеходам на Фонтанской дороге после ссоры, которая началась из-за перехода дороги. По данным следствия, мужчина несколько раз выстрелил в сторону людей из травматического пистолета.

