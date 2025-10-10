Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Суд в Вараше избрал меру пресечения 36-летнему местному жителю, который во время инцидента ранил ножом полицейского. Согласно решения суда мужчину арестовали сроком на 60 суток. В настоящее время он находится в лечебном учреждении следственного изолятора.

Суд принял решение об аресте нападающего

Инцидент произошел 8 октября около полуночи. В полицию обратился местный житель и сообщил, что во дворе дома неизвестный мужчина угрожает ему ножом. На место происшествия прибыли сотрудники сектора реагирования патрульной полиции. Правоохранители обнаружили нарушителя, подпадавшего под описание заявителя – им оказался 36-летний житель Вараша.

При попытке успокоить агрессивного мужчину полицейские применили слезоточивый газ, однако тот не прекратил сопротивление. Злоумышленник нанес два ножевых удара 31-летнему сержанту полиции – в голову и спину. В ответ другой правоохранитель произвел два выстрела из табельного оружия, ранив нападающего в ногу. Полицейского госпитализировали с колото-резаными ранами, а задержанному диагностировали огнестрельное ранение и перелом конечности.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч.2 ст.345 (преднамеренное причинение телесных повреждений работнику правоохранительного органа) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Как выяснилось, подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за причинение тяжких телесных повреждений и находился на испытательном сроке. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

