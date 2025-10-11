Ссора в автобусе Кривого Рога закончилась смертью пассажира

Фото: Национальная полиция

В Кривом Роге полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 31-летнего пассажира автобуса

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 9 октября около 19:00 в Ингулецком районе города.

Во время конфликта 38-летний житель Кривого Рога ударил ножом в шею своего оппонента. Потерпевший погиб на месте.

После преступления нападающий пытался скрыться, но его оперативно задержали правоохранители. Орудие преступления – нож – изъято.

Следователи сообщили подозреваемому о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

