Фото: Национальная полиция

В Полонском районе в Хмельницкой области правоохранители проводят расследование дорожно-транспортного происшествия, в результате которого травмы получил несовершеннолетний

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 12 октября.

16-летний местный житель ехал на мотоцикле "Lifan" и столкнулся с автомобилем "ЗАЗ ЛуАЗ2", которым управлял 29-летний мужчина.

В результате столкновения несовершеннолетний получил перелом левой ноги и был госпитализирован в Полонскую городскую многопрофильную больницу.

Тест на содержание алкоголя в крови показал, что мотоциклист находился за рулем в состоянии опьянения, а также не имел водительского удостоверения для управления мотоциклом.

Следователи Шепетовского районного управления полиции открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, на днях во Львовской области произошла смертельная авария. 17-летний водитель мотоцикла ADVANCE 300 не справился с управлением и врезался в ограждение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.