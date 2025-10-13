12:50  13 жовтня
Трактор піднімали з води: на Рівненщині тракторист загинув у ДТП
10:44  13 жовтня
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
06:54  13 жовтня
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
13 жовтня 2025, 13:16

Без прав і напідпитку: підліток на мотоциклі потрапив у ДТП на Хмельниччині

13 жовтня 2025, 13:16
Фото: Національна поліція
У Полонському районі на Хмельниччині правоохоронці проводять розслідування дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої травми отримав неповнолітній

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталая 12 жовтня.

16-річний місцевий житель їхав на мотоциклі "Lifan" та зіткнувся з автомобілем "ЗАЗ ЛуАЗ2, яким керував 29-річний чоловік.

Внаслідок зіткнення неповнолітній отримав перелом лівої ноги та був госпіталізований до Полонської міської багатопрофільної лікарні.

Тест на вміст алкоголю в крові показав, що мотоцикліст перебував за кермом у стані сп'яніння, а також не мав водійського посвідчення для керування мотоциклом.

Слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, днями на Львівщині сталася смертельна аварія. 17-річний водій мотоцикла ADVANCE 300 не впорався з керуванням і врізався в огорожу. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Хмельницька область ДТП ПДР аварія неповнолітній мотоцикл підліток алкоголь поліція
