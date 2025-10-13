Без прав і напідпитку: підліток на мотоциклі потрапив у ДТП на Хмельниччині

Фото: Національна поліція

У Полонському районі на Хмельниччині правоохоронці проводять розслідування дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої травми отримав неповнолітній

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталая 12 жовтня.

16-річний місцевий житель їхав на мотоциклі "Lifan" та зіткнувся з автомобілем "ЗАЗ ЛуАЗ2, яким керував 29-річний чоловік.

Внаслідок зіткнення неповнолітній отримав перелом лівої ноги та був госпіталізований до Полонської міської багатопрофільної лікарні.

Тест на вміст алкоголю в крові показав, що мотоцикліст перебував за кермом у стані сп'яніння, а також не мав водійського посвідчення для керування мотоциклом.

Слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини ДТП.

