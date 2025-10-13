Фото: Нацполиция

Авария произошла 11 октября около 14:15 в селе Большой Стидин. К сожалению, погиб 44-летний водитель

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Известно, что 44-летний местный житель управлял трактором Т-40 с прицепом. Он двигался рядом с водоемом и не рассчитал край берега. В результате трактор опрокинулся в пруд.

В результате ДТП 44-летний тракторист погиб.

Спасатели подняли трактор из воды с помощью спецтехники. Тело мужчины было отправлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь следственного управления начал досудебное расследование по части 2 статьи 286 УК Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, полицейские расследуют обстоятельства аварии, в которой травмировались ребенок и пожилая женщина. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Состояние ребенка и пожилой женщины уточняется.