12:45  10 октября
В Черкасской области военный убил 2-летнего сына сожительницы
12:09  10 октября
На Полтавщине столкнулись две легковушки: среди трех пострадавших – 17-летний водитель
11:47  10 октября
В Киевской области нашли двухлетнего мальчика, потерявшегося в лесу
10 октября 2025, 14:00

Опасный обед в лицее в Хмельницкой области — школьница порезалась стеклом

10 октября 2025, 14:00
Фото: соцсети
В Волочисском районе 14-летняя ученица местного лицея получила травму во время обеда в школьной столовой. Девочка порезалась обломком стекла, оказавшимся в тарелке с едой

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 8 октября. Мать пострадавшей обратилась к правоохранителям с заявлением.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью несовершеннолетних.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Волыни сообщили о подозрении 17-летнему парню, который принес в свою бывшую школу пневматическое оружие. Впоследствии, для забавы, начал из него стрелять, металлические шарики попали по двум ученикам. Один пострадавший обратился за помощью в больницу.

В Ровно подросток сбывал психотропы через "закладки": ему светит до 12 лет
09 октября 2025, 08:18
Конфликт отца и сына на Закарпатье завершился смертью
09 октября 2025, 07:40
В Кривом Роге 16-летний парень выстрелил себе в голову, играя с пистолетом
08 октября 2025, 19:15
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Полмиллиона гривен со счетов умерших: полицейские Киевщины сообщили о подозрении работнице банка
10 октября 2025, 14:27
Наши требования должны лежать на столе и их должно быть только два
10 октября 2025, 14:15
За 5 спиленных деревьев жителю Одесщины грозит до 5 лет заключения
10 октября 2025, 13:46
Без воды даже во власти: Кабмин – с биотуалетами, парламент – с технической водой
10 октября 2025, 13:28
На оккупированной ЗАЭС начали возобновлять электроснабжение: что известно
10 октября 2025, 13:11
В Минэнерго заявили, что из-за ночных ударов по энергосистеме графиков отключений не избежать
10 октября 2025, 12:55
В Черкасской области военный убил 2-летнего сына сожительницы
10 октября 2025, 12:45
Подпольное производство жидкостей для вейпов на Киевщине: организатор предстанет перед судом
10 октября 2025, 12:39
Жительницу Донбасса осудили за государственную измену: при ее помощи россияне убили человека
10 октября 2025, 12:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
