Опасный обед в лицее в Хмельницкой области — школьница порезалась стеклом
В Волочисском районе 14-летняя ученица местного лицея получила травму во время обеда в школьной столовой. Девочка порезалась обломком стекла, оказавшимся в тарелке с едой
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел 8 октября. Мать пострадавшей обратилась к правоохранителям с заявлением.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью несовершеннолетних.
Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, продолжается досудебное расследование.
Напомним, на Волыни сообщили о подозрении 17-летнему парню, который принес в свою бывшую школу пневматическое оружие. Впоследствии, для забавы, начал из него стрелять, металлические шарики попали по двум ученикам. Один пострадавший обратился за помощью в больницу.