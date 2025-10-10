Опасный обед в лицее в Хмельницкой области — школьница порезалась стеклом

Фото: соцсети

В Волочисском районе 14-летняя ученица местного лицея получила травму во время обеда в школьной столовой. Девочка порезалась обломком стекла, оказавшимся в тарелке с едой

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 8 октября. Мать пострадавшей обратилась к правоохранителям с заявлением.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью несовершеннолетних.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Волыни сообщили о подозрении 17-летнему парню, который принес в свою бывшую школу пневматическое оружие. Впоследствии, для забавы, начал из него стрелять, металлические шарики попали по двум ученикам. Один пострадавший обратился за помощью в больницу.