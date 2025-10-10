Небезпечний обід у ліцеї на Хмельниччині — школярка порізалася склом

Фото: соцмережі

У Волочиському районі 14-річна учениця місцевого ліцею отримала травму під час обіду в шкільній їдальні. Дівчинка порізалася уламком скла, який опинився у тарілці з їжею

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 8 жовтня. Мати постраждалої звернулася до правоохоронців із заявою.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України – неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх.

Поліція встановлює всі обставини інциденту, триває досудове розслідування.

