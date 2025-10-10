12:45  10 жовтня
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
12:09  10 жовтня
На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
11:47  10 жовтня
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
UA | RU
UA | RU
10 жовтня 2025, 14:00

Небезпечний обід у ліцеї на Хмельниччині — школярка порізалася склом

10 жовтня 2025, 14:00
Читайте также на русском языке
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

У Волочиському районі 14-річна учениця місцевого ліцею отримала травму під час обіду в шкільній їдальні. Дівчинка порізалася уламком скла, який опинився у тарілці з їжею

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 8 жовтня. Мати постраждалої звернулася до правоохоронців із заявою.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України – неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх.

Поліція встановлює всі обставини інциденту, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Волині повідомили про підозру 17-річному хлопцеві, який приніс до своєї колишньої школи пневматичну зброю. Згодом, для забави, почав з нього стріляти, металеві кульки влучили по двох учнях. Один постраждалий звернувся за допомогою до лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Хмельницька область обіди ліцей учениця скло уламки поліція розслідування
У Рівному підліток збував психотропи через"закладки": йому світить до 12 років
09 жовтня 2025, 08:18
Конфлікт батька і сина на Закарпатті завершився смертю
09 жовтня 2025, 07:40
У Кривому Розі 16-річний хлопець вистрілив собі в голову, граючись з пістолетом
08 жовтня 2025, 19:15
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Суддя Марина Барсук: під тиском суспільства і нестачею кадрів – як судді щодня складають іспит на довіру
10 жовтня 2025, 15:50
В Одесі судитимуть 33-річну жінку, яка розповсюджувала особливо небезпечний психотроп на території міста
10 жовтня 2025, 15:29
Півмільйона гривень з рахунків померлих: поліцейські Київщини повідомили про підозру працівниці банку
10 жовтня 2025, 14:27
Наші вимоги мають лежати на столі і їх має бути лише дві
10 жовтня 2025, 14:15
За 5 спиляних дерев жителю Одещини загрожує до 5 років ув’язнення
10 жовтня 2025, 13:46
Без води навіть у владі: Кабмін – із біотуалетами, парламент – з технічною водою
10 жовтня 2025, 13:28
На окупованій ЗАЕС почали відновлювати електропостачання: що відомо
10 жовтня 2025, 13:11
У Міненерго заявили, що через нічні удари по енергосистемі графіків відключень не уникнути
10 жовтня 2025, 12:55
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
10 жовтня 2025, 12:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »