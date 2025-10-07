В Хмельницком водитель в 12 раз превышал норму алкоголя и врезался в электроопору
В Хмельницком водитель Volkswagen не справился с управлением и столкнулся с электроопорой на улице Глушенкова. В результате ДТП транспортное средство перевернулось
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
В ходе общения с водителем полицейские зафиксировали признаки алкогольного опьянения. Обзор на приборе Драгер показал 2,40 промилле – это в 12 раз превышает допустимую норму.
На водителя составлены административные материалы по:
- нарушение ПДД, повлекшее за ДТП (ст. 124 КУоАП);
- управление в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП);
- управление транспортом без права управления (ч. 4 ст. 126 КУоАП).
Напомним, в Киевской области внедорожник вылетел с дороги и врезался в столб. В результате аварии 31-летний водитель и его 31-летний пассажир погибли на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное производство.
