В Хмельницком водитель в 12 раз превышал норму алкоголя и врезался в электроопору

Скриншот с видео

В Хмельницком водитель Volkswagen не справился с управлением и столкнулся с электроопорой на улице Глушенкова. В результате ДТП транспортное средство перевернулось

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В ходе общения с водителем полицейские зафиксировали признаки алкогольного опьянения. Обзор на приборе Драгер показал 2,40 промилле – это в 12 раз превышает допустимую норму.

На водителя составлены административные материалы по:

нарушение ПДД, повлекшее за ДТП (ст. 124 КУоАП);

управление в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП);

управление транспортом без права управления (ч. 4 ст. 126 КУоАП).

Напомним, в Киевской области внедорожник вылетел с дороги и врезался в столб. В результате аварии 31-летний водитель и его 31-летний пассажир погибли на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное производство.