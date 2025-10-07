11:12  07 октября
В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
07 октября 2025, 13:50

В Хмельницком водитель в 12 раз превышал норму алкоголя и врезался в электроопору

07 октября 2025, 13:50
Скриншот с видео
В Хмельницком водитель Volkswagen не справился с управлением и столкнулся с электроопорой на улице Глушенкова. В результате ДТП транспортное средство перевернулось

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В ходе общения с водителем полицейские зафиксировали признаки алкогольного опьянения. Обзор на приборе Драгер показал 2,40 промилле – это в 12 раз превышает допустимую норму.

На водителя составлены административные материалы по:

  • нарушение ПДД, повлекшее за ДТП (ст. 124 КУоАП);
  • управление в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП);
  • управление транспортом без права управления (ч. 4 ст. 126 КУоАП).

Напомним, в Киевской области внедорожник вылетел с дороги и врезался в столб. В результате аварии 31-летний водитель и его 31-летний пассажир погибли на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

Хмельницкий ДТП авария электроопора авто ПДД алкоголь
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
