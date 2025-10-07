11:12  07 жовтня
На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
10:17  07 жовтня
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
07:43  07 жовтня
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
07 жовтня 2025, 13:50

У Хмельницькому водій у 12 разів перевищив норму алкоголю та в'їхав в електроопору

07 жовтня 2025, 13:50
Скриншот із відео
У Хмельницькому водій Volkswagen не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з електроопорою на вулиці Глушенкова. В результаті ДТП транспортний засіб перекинувся

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Під час спілкування із водієм поліцейські зафіксували ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на приладі Драгер показав 2,40 проміле – це у 12 разів перевищує допустиму норму.

На водія складено адміністративні матеріали за:

  • порушення ПДР, що спричинило ДТП (ст. 124 КУпАП);
  • керування у стані сп'яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП);
  • керування транспортом без права керування (ч. 4 ст. 126 КУпАП).

Нагадаємо, на Київщині позашляховик вилетів із дороги та врізався в стовп. Внаслідок аварії 31-річний водій та його 31-річний пасажир загинули на місці. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
