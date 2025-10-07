У Хмельницькому водій у 12 разів перевищив норму алкоголю та в'їхав в електроопору
У Хмельницькому водій Volkswagen не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з електроопорою на вулиці Глушенкова. В результаті ДТП транспортний засіб перекинувся
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Під час спілкування із водієм поліцейські зафіксували ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на приладі Драгер показав 2,40 проміле – це у 12 разів перевищує допустиму норму.
На водія складено адміністративні матеріали за:
- порушення ПДР, що спричинило ДТП (ст. 124 КУпАП);
- керування у стані сп'яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП);
- керування транспортом без права керування (ч. 4 ст. 126 КУпАП).
