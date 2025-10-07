Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Volkswagen Golf выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN, двигавшимся в направлении Прилук. В результате аварии 24-летний водитель легковушки погиб на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз, продолжаются следственные действия.

Напомним, днем 5 октября на Полтавщине Toyota вылетела в кювет и перевернулась. Погибла водитель авто, 21-летняя киевлянка.