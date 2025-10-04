18:32  04 октября
С 10 октября Укрзализныця запускает ежедневный поезд Киев-Бухарест
14:55  04 октября
В Одесской области таможенники остановили попытку вывоза старинных книг, которые могли принадлежать библиотеке Грушевского
17:53  04 октября
В Харькове на парковке супермаркета мужчина упал в люк и захлебнулся
UA | RU
04 октября 2025, 19:08

В Киевской области внедорожник вылетел с дороги и врезался в столб: погибли два человека

04 октября 2025, 19:08
Фото: полиция
ДТП произошло в субботу, 4 октября, на дороге между селами Рокитное и Остров в Белоцерковском районе.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль Toyota RAV4 во время движения в направлении села Остров выехал на обочину, врезался в электроопору, а затем съехал в кювет.

В результате аварии 31-летний водитель и его 31-летний пассажир погибли на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, ночью 4 октября в Одессе BMW врезался в дерево. Погиб 20-летний пассажир, 18-летний водитель – в больнице.

