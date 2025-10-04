Фото: полиция

ДТП произошло в субботу, 4 октября, на дороге между селами Рокитное и Остров в Белоцерковском районе.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль Toyota RAV4 во время движения в направлении села Остров выехал на обочину, врезался в электроопору, а затем съехал в кювет.

В результате аварии 31-летний водитель и его 31-летний пассажир погибли на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, ночью 4 октября в Одессе BMW врезался в дерево. Погиб 20-летний пассажир, 18-летний водитель – в больнице.