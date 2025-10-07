Под предлогом проверки счетчиков обокрали пенсионеров: суд наказал "гастролерок" из Ровенщины
В Каменце-Подольском суд вынес приговор двум женщинам из Ровенской области - матери и дочери, которые выдавали себя за работниц газовой службы и обворовывали пенсионеров
Об этом сообщила полиция Хмельницкой области, передает RegioNews.
Отмечается, что в июне этого года в милицию обратились несколько местных пенсионерок. Все потерпевшие рассказали, что к ним приходили две женщины, якобы проверявшие газовые счетчики. После их визита из жилищ исчезали деньги.
Полицейские оперативно установили личности злоумышленниц. Ими оказались 51-летняя и 19-летняя жительницы Ровенской области. Старшая женщина уже судима за кражи и на этот раз втянула в преступление и свою дочь.
Задержанные успели потратить часть похищенных средств на развлечения. Им объявили подозрение.
Каменец-Подольский горрайонный суд признал женщин виновными:
- мать приговорена к 6 годам лишения свободы,
- дочь – до 5 лет, но освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.
