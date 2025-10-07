Под предлогом проверки счетчиков обокрали пенсионеров: суд наказал "гастролерок" из Ровенщины

Фото: Национальная полиция

В Каменце-Подольском суд вынес приговор двум женщинам из Ровенской области - матери и дочери, которые выдавали себя за работниц газовой службы и обворовывали пенсионеров

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области, передает RegioNews.

Отмечается, что в июне этого года в милицию обратились несколько местных пенсионерок. Все потерпевшие рассказали, что к ним приходили две женщины, якобы проверявшие газовые счетчики. После их визита из жилищ исчезали деньги.

Полицейские оперативно установили личности злоумышленниц. Ими оказались 51-летняя и 19-летняя жительницы Ровенской области. Старшая женщина уже судима за кражи и на этот раз втянула в преступление и свою дочь.

Задержанные успели потратить часть похищенных средств на развлечения. Им объявили подозрение.

Каменец-Подольский горрайонный суд признал женщин виновными:

мать приговорена к 6 годам лишения свободы,

дочь – до 5 лет, но освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, в Харьковской области правоохранители задержали группу мужчин, совершивших разбойные нападения на пожилых людей. Среди четырех подозреваемых – несовершеннолетний. Им грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.