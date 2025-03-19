Нападали и грабили пенсионеров: в Харьковской области задержали 4 злоумышленников

фото: Национальная полиция

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

10 марта злоумышленники совершили нападение в селе Степок Балаклейской общины. Они проникли в дом 85-летней женщины и 89-летнего мужчины. Один из нападающих, угрожая ножом, потребовал от хозяев деньги и ювелирные изделия. Злоумышленники нанесли мужчине несколько ударов в лицо, после чего забрали 14 500 гривен и скрылись.

Еще одно нападение произошло 13 марта в селе Шелудьковка Чугуевского района. Около 21:30 двое мужчин в черных масках проникли в летнюю кухню, где проживал 84-летний мужчина. Нападавшие душили его, разбили мобильный телефон и завладели 16 000 гривен и 100 долларами США, после чего скрылись.

Злоумышленниками оказались четверо жителей Балаклейской общины в возрасте 16, 22, 26 и 28 лет. У них изъяты вещественные доказательства: балаклавы, орудия преступления, похищенные деньги.

Нападавшим сообщили о подозрении в совершении преступлений. Им грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Переяславе в Киевской области мужчина ограбил 65-летнюю женщину, угрожая ей ножом. Суд принял решение приговорить его к 10 годам заключения.