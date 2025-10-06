07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
10:17  06 октября
На Полтавщине Toyota вылетела в кювет и перевернулась: погибла 21-летняя киевлянка
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
06 октября 2025, 11:24

Семь лет за грабеж в Киеве: нападающий отобрал телефон у прохожего

06 октября 2025, 11:24
Фото: Национальная полиция
Голосеевский районный суд Киева признал виновным 44-летнего мужчину в ограблении 22-летнего киевлянина и приговорил его к 7 годам заключения

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в июне этого года недалеко от супермаркета на улице Васильковской.

Злоумышленник подошел к прохожему под предлогом совершить звонок, но после короткого разговора скрылся со смартфоном. Когда потерпевший пытался его задержать, нападающий ударил его в лицо и живот.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого, ранее уже судимого за имущественные преступления, и вернули владельцу похищенный телефон. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 УК Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения.

На днях по доказательствам правоохранителей Голосеевский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, на Оболони 38-летний мужчина через час ограбил двоих детей в возрасте 12 и 13 лет. Он вырвал из рук подростков телефон и наушники. За совершенное ему грозит от 7 до 10 лет заключения.

