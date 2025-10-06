Семь лет за грабеж в Киеве: нападающий отобрал телефон у прохожего

Фото: Национальная полиция

Голосеевский районный суд Киева признал виновным 44-летнего мужчину в ограблении 22-летнего киевлянина и приговорил его к 7 годам заключения

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в июне этого года недалеко от супермаркета на улице Васильковской.

Злоумышленник подошел к прохожему под предлогом совершить звонок, но после короткого разговора скрылся со смартфоном. Когда потерпевший пытался его задержать, нападающий ударил его в лицо и живот.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого, ранее уже судимого за имущественные преступления, и вернули владельцу похищенный телефон. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 УК Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения.

На днях по доказательствам правоохранителей Голосеевский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы.

